صقر غباش يعزي رئيسي مجلسي النواب والأعيان الأردنيين بضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكرك

أبو ظبي في 24 أكتوبر/وام/ بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيتي تعزية إلى معالي مازن تركي سعود القاضي، رئيس مجلس النواب الأردني، ومعالي فيصل عاكف الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، أعرب فيهما عن بالغ الحزن والاستنكار للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مجموعة من الأبرياء في دار للعبادة بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد معاليه، في البرقيتين، أن هذه الجريمة لا تمثل انتهاكاً لحرمة الإنسان فحسب، بل تمثل أيضاً محاولة للمساس بالقيم الراسخة التي قام عليها نسيج المجتمع الأردني، وفي مقدمتها قيم التآخي والتسامح ووحدة الصف الوطني.

وقال معالي صقر غباش: " باسمي وباسم أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أتقدم إلى مجلس النواب، وإلى مجلس الأعيان، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية، قيادةً وحكومةً وشعباً، بخالص التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن الشقيق وشعبه من كل سوء".

وأكد معاليه أن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأردن الشقيق لا يستهدف أرواحاً بريئة فحسب، وإنما يستهدف أيضاً وحدة المجتمع الأردني وأمن مواطنيه وقيم التعايش السلمي التي يعتز بها أبناؤه، والتي صانها الأردن عبر تاريخه.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن وعي الشعب الأردني وتماسكه يشكلان حصناً منيعاً في مواجهة الأفكار المتطرفة، وقدرةً على حماية أمن المملكة واستقرارها، وأكد ثقته في قدرة المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على مواصلة مسيرتها الوطنية الراسخة، وتعزيز نموذجها القائم على الاعتدال والتآخي والتماسك المجتمعي داعيا الله عز وجل أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والوحدة والاستقرار.