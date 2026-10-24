سعيد الطاير يكرّم رعاة و شركاء "ويتيكس" والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

دبي في 24 أكتوبر/وام/ كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، رعاة وشركاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض ويتيكس، والدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تقديراً لدعمهم ومساهماتهم في نجاح الحدثين .

وعبر معاليه عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ورؤيته الاستشرافية التي رسّخت مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار، ووجهةً رائدةً لصناعة مستقبل الاقتصاد الأخضر.

وتوجه بالشكر أيضا إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، على دعمه المتواصل للجهود في هذا المجال، وافتتاحه فعاليات معرض ويتيكس والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر.

وأكد أن مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية العالمية تتطلب تضافر الجهود، وتكامل الأدوار، وبناء شراكات فاعلة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومراكز البحث والابتكار.. ومن هذا المنطلق، رسخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً تجمع أبرز الجهات والمؤسسات والشركات والمستثمرين وصنّاع القرار، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول في قطاعات المياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار التي تدعم التنمية المستدامة.. في حين تواصل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر دورها في تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل الاقتصاد الأخضر، ودعم صياغة التوجهات والسياسات التي تسرّع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة ومرونة وشمولاً".

وتقدم بالشكر والتقدير للشركاء والداعمين وأعرب عن أمله في تواصل الشراكات المثمرة لدعم الابتكار، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لنا ولأجيالنا القادمة.

شهد الحفل تكريم رعاة "ويتيكس" 2026 ضمن عدد من فئات الرعاية، شملت الرعاة المميزين وهم مجموعة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، والفنار، ومجموعة كابلات الرياض، وشركة أكوا.. الرعاة الأساسيين، وهم شركة مصدر، وشركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، وسيمنس للطاقة، وشركة سيمنس ..والرعاة التيتانيوم، وهم سنطور للمقاولات الإلكتروميكانيكية، وداماك العقارية، ولارسن آند توبرو، وشركة كابلات دبي "دوكاب"، وشركة ايه جي باور والراعي البلاتيني؛ شركة تيسار إس آر إل.. إلى جانب الرعاة الاستراتيجيين، وهم شركة جلف إترنيت للصناعات، والإمارات للمحولات والمفاتيح الكهربائية (ETS)، وشركة ويد ادامز للمقاولات المحدودة، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، وتامكو للقواطع الكهربائية (ماليزيا)، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيتاشي إنرجي الإمارات، والكهرباء الاتحادية، وشركة سونتن، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ودانوي، ومجموعة شركات عرعر، وإمبوسال، وفولتامب للطاقة، وشركة "هيونداي إتش دي إلكتريك"، وشركة "دوكونت"، وشركة كابلات جدة، ومجموعة تي بي إي إيه للمعدات الكهربائية المحدودة، وشركة "إس إيه بي" SAP.

وشمل التكريم الرعاة الذهبيين، وهم مجموعة "أسا AASA"، ودبي للهندسة، وشركة لوسي، وثيرماكس، وشركة نيرمال للتحكم الصناعي المحدودة، وشركة مايتل للمرافق والمنشآت الصناعية، وألوكور، وبي دبليو سي الشرق الأوسط، وشوايتزر انجنيرنج لابوراتوريز، وشنايدر إلكتريك، وروساتوم، وباور بلس كابل، وشركة "توريشيما لحلول الخدمات"، وآفاق القابضة، وشركة إنغرام مايكرو، وشركة تريليوم، وشركة "جاما سكيورتي سيستمز"، وشركة الصناعات الكهربائية، ودِل تكنولوجيز، وهواوي.. الرعاة الإعلاميين الاستراتيجيين، وهم مجموعة "آي إم آي"، ومؤسسة دبي للإعلام، وسي إن بي سي عربية.

فيما جرى تكريم رعاة وشركاء القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وهم الراعي الرئيسي مجموعة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"

والرعاة الذهبيون وهم بنك الإمارات دبي الوطني، ودوبال القابضة، والصكوك الوطنية، ودراجون أويل.. والرعاة الفضيون

ستاندرد تشارترد، وصندوق دبي الأخضر، ومورو، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، وماي دبي .. والرعاة الإعلاميون الاستراتيجيون مؤسسة دبي للإعلام، وسي إن بي سي عربية، ومجموعة IMI ..وشريك النقل المستدام

AGMC (مجموعة BMW).

وأكد الرعاة والشركاء أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الشراكات التي تدعم الابتكار وتسرّع تطبيق الحلول المستدامة على نطاق أوسع.