"إيدك دبي" ضيف شرف المؤتمر الدولي والإفريقي الـ24 لطب الأسنان بمراكش

دبي في 24 أكتوبر/ وام/ يشارك مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" بصفته ضيف شرف الدورة الـ 24 من المؤتمر الدولي والإفريقي لطب الأسنان الذي تنظمه الجمعية المغربية للوقاية من أمراض الفم والأسنان (AMPBD)، وتستضيفه مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت شعار: "طب الأسنان الحديث في خدمة المريض".

تأتي مشاركة "إيدك دبي" في هذا الحدث الدولي والإفريقي تأكيداً على الدور المتنامي الذي تقوم به دبي في بناء منصات عالمية تجمع الخبرات والكفاءات والمؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع طب الأسنان، وأهمية تعزيز العلاقات الإماراتية – المغربية، وتوسيع مجالات التعاون مع الأسواق الإفريقية، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، ودعم الابتكار، واستكشاف فرص الأعمال والشراكات في قطاع يشهد تطورات متسارعة على المستويين العلمي والتقني.

يجمع المؤتمر، نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والممارسين من مختلف الدول، ضمن برنامج علمي ومهني متكامل يتضمن 21 محاضرة رئيسية، و16 ورشة عمل تطبيقية، إلى جانب تقديم أكثر من 280 بحثاً علمياً ليوفر منصة متخصصة لتبادل أحدث المعارف والخبرات وتعزيز التواصل بين مجتمع طب الأسنان في المغرب وإفريقيا ونظرائه حول العالم.

تتيح هذه المشاركة تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مختلف تخصصات طب الأسنان، بما في ذلك طب الأسنان الرقمي والذكاء الاصطناعي وزراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال والعلاجات الترميمية والتجميلية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات التي تسهم في تطوير الممارسات المهنية والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية للفم والأسنان.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس "إيدك دبي"، والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان (GSDA)، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إن اختيار "إيدك دبي" ضيف شرف للمؤتمر الدولي والإفريقي للجمعية المغربية للوقاية من أمراض الفم والأسنان يأتي انعكاساً للثقة المتنامية بالدور الذي رسخته دبي مركزا عالميا يجمع منظومة طب الأسنان حول المعرفة والابتكار والأعمال، ويجسد في الوقت ذاته عمق العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وما تتيحه هذه العلاقات من آفاق رحبة للتعاون مع الأسواق الإفريقية.

وأضاف: " ننظر إلى وجودنا في مراكش باعتباره امتداداً لرؤية "إيدك دبي" في بناء جسور مستدامة بين الأسواق العالمية، وتحويل التلاقي العلمي والمهني إلى علاقات مؤسسية وشراكات اقتصادية تفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا والابتكار".

وأكد المدني أن "إيدك دبي" يواصل توسيع شبكة علاقاته الدولية، وربط الخبرات والكفاءات والمؤسسات والشركات والجهات الأكاديمية بالأسواق والفرص، بما يعزز حركة المعرفة والتكنولوجيا ويهيئ بيئة أكثر انفتاحاً أمام التعاون والاستثمار، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تعد فرصة جديدة لتعميق هذا التواصل مع المغرب والقارة الإفريقية، وترسيخ موقع دبي حلقة وصل بين الأسواق العربية والإفريقية والعالمية، بما يتيح بناء شراكات نوعية تسهم في تطوير منظومة طب الأسنان، وتعزز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والرعاية الصحية.