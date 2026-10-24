وزارة الداخلية تنفذ دورة تدريبية متخصصة في حفظ السلام بالأرجنتين

بوينس أيرس في 24 أكتوبر/ وام/ تنفذ وزارة الداخلية دورة تدريبية متخصصة في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في جمهورية الأرجنتين، خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة 30 متدرباً يمثلون سبع دول من أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات الشرطية، وتطوير القدرات والكفاءات المتخصصة في مجال عمليات حفظ السلام.

يقدم الدورة التدريبية العقيد سعيد إلهام الظاهري، الملحق الشرطي لدى البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والملازم أول راشد النيادي.

تتناول الدورة محاور متخصصة في تأهيل قوات حفظ السلام، وفهم سلوك الحشود وآليات التعامل معها، بهدف تنمية المهارات المهنية للمشاركين، ورفع مستوى كفاءتهم وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف التحديات المرتبطة بعمليات حفظ السلام، وإعدادهم للمهام الميدانية قبل الانتشار، وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

تأتي هذه الدورة في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز حضورها في المحافل الدولية، وترسيخ نهج دولة الإمارات في دعم جهود حفظ السلام، وتأهيل الكوادر الشرطية على المستوى الدولي، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الشركاء الدوليين.