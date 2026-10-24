"دا هاوايان هيتمان" يحتفظ بلقب الوزن الثقيل السوبر في "باور سلاب 25" بأبوظبي

أبوظبي في 24 أكتوبر/وام/ احتفظ داين «دا هاوايان هيتمان» فييرنس بلقب الوزن الثقيل السوبر بعد تفوقه على فاسيلي «دامبلينغ» كاموتسكي بقرار الحكام بالإجماع، في ختام منافسات باور سلاب 25، التي أقيمت أمس في سبيس أرينا 42 بشاطئ الراحة،ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي.

امتدت المواجهة بين فييرنس وكاموتسكي على مدار خمس جولات كاملة، قبل أن يحسم الحكام النتيجة لصالح حامل اللقب.

وفي المواجهة الرئيسية المشتركة ضمن فئة الوزن الخفيف، تفوق داكوتا «ذا ماريتايم مينيس» ماكغريغور، على المصنف الأول والمنافس السابق لاميتشيلا.

وشهدت بقية النزالات فوز لويس «ريزر» روبنسون على الهندي جوجار «تايغر» سينغ بعد استبعاد الأخير في الجولة الثانية من مواجهة الوزن الثقيل، فيما حقق بيتر «ذا أليغاتور أول جي» تروتشليك الفوز بالضربة القاضية في الجولة الثانية على ميرلين «أكشن» موسيكوس ضمن منافسات الوزن المتوسط.