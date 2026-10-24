الاتحاد الدولي للجودو: أبوظبي وجهة رائدة لاستضافة بطولة "جراند سلام" 2026

أبوظبي في 24 أكتوبر / وام / أكد الاتحاد الدولي للجودو أن إمارة أبوظبي وجهة مثالية لاستضافة الحدث قبل الأخير ضمن جولة الجودو العالمية لعام 2026، من خلال احتضنان بطولة "جراند سلام" خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، نظرا لتوفير بيئة آمنة ومجهزة دائماً لاحتضان الفعاليات الدولية.

وثمن سعادة ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي الجهود المبذولة من اتحاد الإمارات للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، والاهتمام الدقيق بجميع التفاصيل التي تتيح للوفود الدولية تقديم أفضل ما لديها.

وأكد فايزر في تصريح اليوم لموقع الاتحاد الدولي، أن أبوظبي مستعدة تماما لاستضافة البطولة قبل الأخيرة ضمن سلسلة البطولات الكبرى (جراند سلام) لهذا العام واصفا الاتحاد الإماراتي بأنه كان ولايزال شريكا داعما ومخلصا على مدى عقود وقام بعمل كبير لاستضافة أكبر الفعاليات على أجندتنا، بما في ذلك النسخة الاستثنائية من بطولة العالم للكبار عام 2024، بمشاركة أكثر من 100 دولة.

وأضاف أن أبوظبي مدينة عصرية، وأشعر بالفخر دائما نحو رياضتنا وأفرادها لتفانيهم وسعيهم للتميز، كما أن قدرتنا الدائمة على المضي قدماً وتحقيق النجاح خير برهان على قيمنا وروحنا القوية، آملا للجميع النجاح ومتابعة الفعاليات المقررة في أبوظبي بعدما وضعت جميع إمكاناتها لاستضافة الحدث وفق أفضل المعايير.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي إلى أن العالم على موعد كبير في أبوظبي للاحتفال باليوم العالمي للجودو الذي يصادف 28 أكتوبر من كل عام، بمفهوم (الانتماء) إلى عائلة تشكلت بفضل اللعبة، لتجسيد القيم الرياضية، حيث يتطلع أكثر من 60 منتخبا لحصد المزيد من النقاط التأهيلية للألعاب الأولمبية المقبلة.