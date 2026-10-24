رئيس الدولة يعزي هاتفيا ملك الأردن في ضحايا استهداف كنيسة في الكرك

أبوظبي في 24 أكتوبر/وام/ أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالا هاتفياً مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لجلالته في ضحايا استهداف كنيسة في محافظة الكرك والذي أسفر عن قتلى ومصابين.

كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى الشعب الأردني الشقيق وأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع المملكة الأردنية الهاشمية ضد كل ما يستهدف زعزعة أمنها وسلامة مواطنيها.

من جانبه أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن بالغ شكره وتقديره لسموه لما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الأردن وشعبه.