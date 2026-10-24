" مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة" يجمع أصحاب المشروعات بشركات الإنتاج ومنصات العرض

الشارقة في 24 أكتوبر/وام/ تفتح منطقة الأعمال والشراكات في مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة الذي يقام في "الجادة" بالشارقة أمام الشركات والمبدعين فرصاً لعرض مشروعاتهم على شركاء محتملين وبحث الإنتاج المشترك وبيع السلاسل والاستفادة من خبرات تساعدهم على تطوير أعمالهم.

وتتيح المنطقة عبر لقاءات متخصصة مناقشة احتياجات المشروعات الإنتاجية والقانونية والتعرف إلى تجارب شركات من أسواق مختلفة فيما يهيئ التواصل المباشر بين المشاركين مجالاً لاستكشاف فرص التعاون والعمل والوصول إلى القنوات التلفزيونية ومنصات البث.

وتحولت لقاءات مهنية شهدتها الدورة الماضية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة إلى تعاون فعلي بين استوديو "فاسا أنيميشن" الذي يتخذ من المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مقراً له وشركاء في البرتغال وكولومبيا في تجربة تبرز قدرة المؤتمر على فتح أسواق وفرص دولية أمام الاستوديوهات الناشئة.

وأوضح فهيم أحمد المدير الفني الإبداعي للاستوديو الذي تأسس عام 2025 أن مشاركته السابقة أتاحت له التعرف إلى عدد من الخبراء بينهم نيكوكو مونتيرو وريموند مالينغا وتطورت هذه اللقاءات إلى علاقات مهنية ساعدت الاستوديو على الوصول إلى شركة برتغالية وبدء تعاون معها.

وأشار أحمد إلى أن المؤتمر أتاح له أيضاً التعرف على أرتورو توريس مورينو الكاتب والناشر الكولومبي وهو ما تطور إلى تعاون يجمعهما اليوم في إنتاج عدد من الكتب التي تتناول التاريخ الكولومبي وتوظيف الرسوم المتحركة والتوضيحية في تقديم حكاياتها وأكد أن المؤتمر اختصر على استوديو "فاسا" سنوات من البحث عن شركاء دوليين.

ورأت أسماء شطارة أن إحدى أبرز فوائد منطقة الأعمال والشراكات (B2B) تتمثل في مساعدة أصحاب المشروعات على اكتشاف جوانب قد تغيب عنهم حتى حين يكونون مقتنعين بجودة أفكارهم وإمكان نجاحها، مشيرة إلى أن وجود منتجين ومتخصصين بالجوانب القانونية وأصحاب خبرات متنوعة يتيح مناقشة المشروعات من زوايا مختلفة والتعرف على ما تحتاج إليه من تطوير.

وقال محمود حميدة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لاستوديو سمكة إن إحدى فرص تعاون شركته في منطقة الأعمال والشراكات (B2B) بدأت عندما التقى أحد الزوار الباحثين عن جهة تتولى تصميم شخصية كرتونية (ماسكوت) لعلامته التجارية وفتح اللقاء باباً لمواصلة مناقشة المشروع وإمكانات تنفيذه، مشيراً إلى أن هذه التجربة حققت أحد أهم أهداف مشاركته إلى جانب تعريف شركات ومهتمين على أعمال الاستوديو وقدراته الإنتاجية.

وأكد أن القيمة الأهم لهذه اللقاءات تكمن في بناء علاقات مهنية قائمة على الثقة، موضحاً أن التواصل المباشر مع الشركات والعملاء المحتملين وتجدد اللقاء بهم في المؤتمرات المتخصصة يساعدان على ترسيخ هذه العلاقات وتهيئة فرص التعاون مستقبلاً.

وقدم باسل بلخي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سيرتون" المتخصصة في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد مثالاً على فرص التواصل التي تتيحها منطقة الأعمال والشراكات، موضحاً أن اللقاءات تستمر بعد الجلسات، حيث يتعارف المشاركون ويتبادلون بطاقات العمل بما قد يفتح فرصاً للإنتاج المشترك واستقطاب المواهب وعرض السلاسل على جهات الإنتاج والقنوات التلفزيونية ومنصات البث.

وأشار إلى أن مشاركته تهدف أيضاً إلى الاطلاع على أحدث تجارب شركات الإنتاج العالمية، خاصة الأوروبية واليابانية والتعرف إلى أساليب تطوير أعمالها وشراكاتها وطرق عرض سلاسلها إلى جانب تبادل الخبرات مع الشركات الإقليمية.