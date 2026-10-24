إقبال كبير على فعاليات "الهلال" وورشه التثقيفية بـ "مهرجان الظفرة للتمور"

الظفرة في 24 أكتوبر/وام/ شاركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر جناح متكامل بمجموعة من البرامج والأنشطة التعريفية والتوعوية والإنسانية، في مهرجان الظفرة للتمور 2026، المقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة.

شهد جناح الهيئة إقبالا لافتا من زوار المهرجان من المواطنين والمقيمين والسياح الذين تعرفوا على برامج الهيئة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها، وشاركوا في الورش الترفيهية والتثقيفية، والأنشطة والفعاليات التفاعلية المخصصة للكبار والأطفال، وركن التطوع، والمسابقات والهدايا، فضلا عن المساهمة عبر منصات التبرع لدعم البرامج الإنسانية والخيرية.

وتسلّم محمد خلفان المرر، مدير مركز تقديم الخدمة في منطقة الظفرة، درع تكريم الهيئة من قِبَل إدارة مهرجان الظفرة للتمور (دورة 2026)، وذلك تقديرا للمشاركة المتميزة والدور الفاعل للهيئة في إنجاح فعاليات المهرجان.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مشاركة الهيئة في مهرجان الظفرة للتمور يأتي ضمن حرصها على التواجد في الفعاليات الوطنية والتراثية الكبرى، والتواصل المباشر مع أفراد المجتمع.

و وصف المهرجان بأنه منصة مهمة لتعريف الجمهور ببرامج الهيئة ومبادراتها، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الإنساني والتطوعي، مؤكداً أن المشاركة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بدعم الفعاليات التراثية وربط العمل الإنساني بالمسؤولية المجتمعية.