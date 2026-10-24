جلسات تفاعلية فكرية بـ"مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026"

الشارقة في 24 أكتوبر / وام / ناقش متخصصون في صناعة الرسوم المتحركة التحديات التي تواجه الاستوديوهات العربية على صعيد تطوير أعمال أصلية تمتلك حقوقها الفكرية مؤكدين أهمية بناء نماذج إنتاج واستثمار تتناسب مع طبيعة الأسواق الإقليمية وتتيح تحويل القصص والشخصيات إلى مشاريع مستدامة قادرة على الوصول إلى الجمهور وتحقيق عوائد تجارية.

جاء ذلك خلال جلسة "تحديات الملكية الفكرية وبناء نماذج إقليمية" ضمن فعاليات الدورة الرابعة من "مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة 2026" الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الجادة بالشارقة بمشاركة ناتالي حبيب الشريك والمنتج التنفيذي في "بلينك ستوديوز" وعبدالرحمن خضر الشريك المؤسس لاستوديو "جيرافيكس".

وخلصت المناقشات إلى أن تطوير صناعة رسوم متحركة عربية قادرة على المنافسة يتطلب الجمع بين الإبداع والتخطيط التجاري وتوسيع فرص التوزيع وبناء شراكات تدعم الاستثمار في الملكية الفكرية بما يمكّن الاستوديوهات من تحويل قصص المنطقة وشخصياتها إلى أعمال تستمر وتصل إلى جمهور أوسع.

و في جلسة بعنوان "هل نؤهّل رسامي الرسوم المتحركة للعالم الحقيقي " دعا المنتج المغربي علي رقيقوي الشباب الراغبين في دخول صناعة الرسوم المتحركة إلى دراسة تاريخ هذه الصناعة في العالم العربي والتعرف إلى مدارسها وروّادها وأبرز أعمالها والتواصل مع المؤسسات والمبدعين الذين أسهموا في تطورها مؤكداً أن إتقان تقنيات التحريك والتصميم يحتاج إلى ثقافة فنية ومعرفة بالتجارب التي سبقتهم بما يساعدهم على تطوير أساليبهم الإبداعية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في هذا المجال.

واستعرض رقيقوي التجربة المغربية في تطوير قطاع الرسوم المتحركة مشيراً إلى التحولات التي شهدتها الصناعة خلال السنوات الماضية والاهتمام المتزايد بتنمية المواهب الإبداعية وتشجيع الإنتاج المحلي .

وفي سياق متصل ناقش متخصصون في صناعة القصص المصورة خلال جلسة "القصص المصورة المستقلة: من الحكايات المحلية إلى الأسواق العالمية" سبل وصول الإبداعات المستقلة إلى الأسواق العالمية مؤكدين أهمية الاستفادة من المنصات الرقمية وتطوير نماذج تجارية تتجاوز نشر الكتب وبناء شراكات تتيح للمبدعين الوصول إلى جمهور أوسع في ظل المنافسة المتزايدة على اهتمام القراء وتنوع وسائل الترفيه والمحتوى.

شارك في الجلسة مو عابدين رئيس تحرير "ساندستورم كوميكس" وشانون إريك دينتون الكاتب والرسام والمخرج وماركو ماتياشيفيتش مؤسس والمدير الإبداعي لـ "أرجنت كوميكس" و"بيغمنت كولكتيف" .