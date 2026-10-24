حمدان بن زايد يعزي في وفاة صلهام محمد صلهام المزروعي

مدينة زايد في 24 أكتوبر/ وام / قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له صلهام محمد صلهام المزروعي، وذلك في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.