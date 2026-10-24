منتخب الكريكيت يبدأ غداً مشواره في ثلاثية "دوري كأس العالم"

دبي في 24 أكتوبر/ وام / يستهل منتخب الإمارات للكريكيت غداً مشواره في السلسلة الثلاثية التي تجمعه بمنتخبي هولندا وعُمان، ضمن منافسات دوري كأس العالم للكريكيت "ليغ 2"، والتي تستضيفها دبي خلال الفترة من 25 أكتوبر الحالي إلى 4 نوفمبر المقبل، على ملعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت في مدينة دبي الرياضية.

ويستهل منتخب الإمارات مشاركته بمواجهة نظيره الهولندي غداً، قبل أن يلتقي منتخب عُمان يوم الخميس 29 أكتوبر، ثم يواجه منتخب هولندا مجدداً يوم السبت 31 أكتوبر، على أن يختتم مبارياته في السلسلة بلقاء منتخب عُمان يوم الأربعاء 4 نوفمبر المقبل.

وتكتسب السلسلة أهمية في مشوار منتخب الإمارات نحو التأهل إلى كأس العالم للكريكيت 2027، إذ تشكل نتائجها فرصة لتعزيز رصيده من النقاط وتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري، الذي يضم 8 منتخبات تتنافس عبر سلسلة من مباريات اليوم الواحد على بطاقات التأهل إلى المرحلة التالية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الترتيب مباشرة إلى التصفيات العالمية المؤهلة لكأس العالم، فيما تخوض المنتخبات الأربعة الأخرى الملحق التأهيلي، ما يضفي أهمية على كل مباراة في سباق المنافسة على بطاقات التأهل إلى المونديال.