"شف" تحصد كأس "الأبكار" و"مكرم" يتوّج ببندقية "الجعدان" في "اللقايا" بمهرجان الظفرة للهجن

الظفرة في 24 أكتوبر/ وام / انطلقت مساء اليوم بميدان منطقة الظفرة منافسات أشواط الرموز لسن اللقايا، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن، بتنافس المطايا على أربعة رموز لمسافة 4 كلم.

وتوّجت “شف” لحمد سالم النابت بكأس الأبكار الرئيسي، مسجلة 5:42:19 دقيقة، وانتزع "مكرم"، لمحمد سعيد علي المنصوري بندقية الجعدان الرئيسي، ب 5:38:06 دقيقة، مسجلاً "أفضل توقيت" بين الفائزين في أشواط الرموز الأربعة.

وأسفرت منافسات الشوط الثالث، عن فوز "احتفال"، لسالم ثعلوب سالم الدرعي بكأس الأبكار الإنتاج، ب 5:44:10 دقيقة، وحصد "حصري"، لسلمان محمد علي أبوشريدة، شداد القعدان الإنتاج، في الشوط الرابع بزمن قدره 5:47:01 دقيقة.

وانطلقت منافسات الفترة الصباحية بفوز “أفعال” لمحمد سعيد بن علي المنصوري ب 6:00:35 دقيقة، وحققت “مياسة” للشعار ذاته، لقب الشوط الثاني بزمن قدره 5:55:05 دقيقة.

وشهد الشوط الثالث، فوز “ملبي” لسهيل سالم بن سهيل الخييلي مسجلا 5:57:70 دقيقة، وتصدر “متعب” لأحمد سلطان بالرّشيد السويدي الشوط الرابع بأفضل توقيت" 5:51:40 دقيقة".

وحققت “نهب” لمحمد علي بن حمد الفهيدة المري لقب الشوط الخامس، ب 5:54:37 دقيقة، وذهب لقب الشوط السادس، إلى “اليازي” لمحمد عبداللطيف بن علي الحمادي مسجلا 5:55:25 دقيقة.

وفي الشوط السابع، تفوق “حطين” لمحمد حمد بن سعيد الهاشمي مسجلا 5:52:98، دقيقة، وحققت" جولة" لمسفر محمد بن صالح المري لقب الشوط الثامن بزمن قدره 5:55:51 دقيقة.

وشهدت الأشواط من التاسع حتى السادس عشر فوز "مدهال" لمبارك أحمد بن سويلم العامري" 5:55:37 دقيقة،" و“شاهين” لعلي سلطان بالرّشيد الكتبي، " 5:56:47 دقيقة" و“عذبة” لمحمد حامد بن فاضل المزروعي، " 6:03:04 دقيقة"، و“المدينة” لمحمد سالم بن ثعلوب الكتبي،"5:55:71 دقيقة".

وتفوق “كفو” لعلي عبدالله آل فهيده المري" 5:58:19 دقيقة"، و “متعب” لمحمد سعيد بن علي المنصوري" 5:52:26 دقيقة"، و“بشور” لمتعب حمد بن جابر المري، " 5:59:80 دقيقة"، و" مرضية"، لسلطان خليفة بن سالمين الحميري،" 5:54:56 دقيقة".

وتألق "الأجود” لمحمد حمد العامري في الشوط السابع عشر " 5:58:33 دقيقة"، و“مهدي” لحمد سعيد بن هميلة المزروعي، في الشوط الثامن عشر" 5:51:81 دقيقة"، و"ظبية" لسيف عبيد بالحلوس العامري في الشوط التاسع عشر" 6:01:88 دقيقة"، ثم اختتمت الأشواط العشرين بفوز "عوايد” لمحمد عبدالله بن سعيد الشمطي الكتبي، "5:57:69 دقيقة".