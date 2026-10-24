حمدان بن محمد بن زايد يشهد جانباً من منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، اليوم، جانباً من منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أبوظبي، بمشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات في دولة الإمارات ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاماً.

وتوَّج سموّه عدداً من اللاعبين الفائزين في المنافسات، وهنّأهم على ما حققوه من إنجازات، متمنّياً لهم التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة ومواصلة تطوير مهاراتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

ونوَّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان بأهمية البطولة ودورها في تطوير قدرات اللاعبين وصقل مهاراتهم، وتعزيز التنافس بين الأندية والأكاديميات، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى إعداد المواهب الوطنية وتأهيلها لتمثيل دولة الإمارات في مختلف الاستحقاقات الرياضية القاريّة والعالمية.

وأشاد سموّه بجهود الجهات المُنظِّمة والراعية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، ودورها في توفير بيئة تنافسية تدعم تطوّر اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم الفنية، وتسهم في مواصلة نمو رياضة الجوجيتسو في الدولة.

وعقب انتهاء مراسم التتويج، التُقطت لسموّه صور جماعية مع عدد من اللاعبين وممثّلي الأندية والأكاديميات الفائزة.

حضر المنافسات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ وسعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو؛ وسعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ وحميد محمد الكتبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد؛ إلى جانب عدد من المسؤولين في القطاع الرياضي وقطاعات أخرى.

يُذكر أن منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تُقام بنظام الحزام المفتوح، الذي يتيح التنافس بين لاعبين من درجات أحزمة مختلفة، حيث تُشكِّل هذه المنافسات محطة رئيسية لتقييم مستويات اللاعبين وقياس جاهزيتهم وتطوّرهم الفني، واختيار العناصر المرشّحة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية، بما يدعم إعدادهم للاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.