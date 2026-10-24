الوحدة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو للمرة الثالثة على التوالي

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / توِّج نادي الوحدة بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو لعام 2026، عقب ختام منافسات البطولة التي أقيمت اليوم في صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بأبوظبي، بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وبمشاركة نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات ضمن فئتي فوق 18 عاماً وتحت 21 عاماً.

وأكدت البطولة مكانتها باعتبارها إحدى أبرز المحطات في أجندة المنافسات المحلية، لما تمثله من رافد رئيسي لتطوير مستوى الأندية والأكاديميات، وتعزيز جاهزية اللاعبين، ورفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الواعدة، إلى جانب تجسيدها الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، والدعم المتواصل الذي أسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرياضة الجوجيتسو، وأكبر مطور لهذه الرياضة على مستوى العالم.

حضر مراسم التتويج معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وسعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وسعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة يوسف عبدالله البطران، وحميد الكتبي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد والجهات الراعية وممثلي الأندية والأكاديميات المشاركة.

وشهدت الجولة الختامية، التي أقيمت على مدار يوم واحد، نزالات قوية اتسمت بمستوى فني مرتفع بين لاعبي الأندية والأكاديميات المشاركة، في ظل سعي كل فريق إلى حسم اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى سجله.

وأضفى اعتماد نظام الحزام المفتوح بعداً فنياً مميزاً على المنافسات، إذ أتاح مواجهة لاعبين من درجات أحزمة مختلفة، بما فرض تحديات متنوعة تتطلب حلولاً فنية متقدمة، وقدرة على قراءة أساليب المنافسين والتعامل مع مجريات النزال بكفاءة.

ودخل نادي الوحدة المنافسات حاملاً للقب في النسختين الماضيتين، ساعياً إلى إحراز الكأس للمرة الثالثة على التوالي، فيما نافسته أندية بني ياس والعين والجزيرة وعدد من الأندية والأكاديميات الأخرى على اللقب، لتبرز المواجهات أهمية الجاهزية الفنية والذهنية، خاصة في النزالات التي تتطلب التعامل مع مدارس وأساليب لعب متنوعة.

ونجح نادي الوحدة بالفوز باللقب، متفوقاً على نادي بني ياس للجوجيتسو الذي حل وصيفاً، فيما جاء نادي العين للجوجيتسو ثالثاً.

وأكد سعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تحتل مكانة خاصة في أجندة البطولات المحلية، لما يحمله اسمها من قيمة وطنية كبيرة، وما تمثله من حافز للأندية واللاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم والتنافس على أحد أهم ألقاب اللعبة في الدولة.

وقال إن المنافسات عكست المستوى المتقدم الذي بلغته رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات، والجهود التي تبذلها الأندية والأكاديميات في إعداد اللاعبين، مشيراً إلى أن الفوز في البطولة لا يعتمد على المهارات الفنية وحدها، بل يتطلب حسن إدارة النزال، وقراءة تحركات المنافس، واتخاذ القرارات المناسبة في اللحظات الحاسمة، وهي عناصر يحرص الاتحاد على تنميتها لدى اللاعبين لإعدادهم للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن المنافسة بين الأندية تمثل أحد أهم محركات تطور رياضة الجوجيتسو في الدولة، إذ يسهم الاحتكاك المستمر في البطولات المحلية في رفع المستويات الفنية للاعبين، ويمنح الأجهزة الفنية مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء وتطويره، بما يدعم جهود توسيع قاعدة المواهب وإعداد جيل قادر على تمثيل المنتخب الوطني وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية.

وأشار إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 21 عاماً تمثل محطة مفصلية في مسيرة اللاعبين، إذ ينتقلون خلالها إلى مستويات أعلى من المنافسة، ويصبح الانضباط التكتيكي والقدرة على التعامل مع ضغوط النزالات من أبرز عوامل النجاح، فيما وفر نظام الحزام المفتوح فرصة مهمة لاختبار تطور المهارات الفنية والقدرة على توظيفها في مواجهات تتسم بتنوع أساليب اللعب.

وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب المصاحبة في نادي الوحدة: سعداء بالتتويج بلقب هذه البطولة الغالية للمرة الثالثة على التوالي، وهو إنجاز يعكس حجم الجهود التي بذلها النادي في إعداد اللاعبين وتجهيزهم للمنافسات، وحرصنا على الوصول إلى البطولة بأعلى درجات الجاهزية. كما استفدنا من الخبرات التي اكتسبها عدد كبير من لاعبينا من خلال مشاركتهم مع المنتخب الوطني، وهو ما انعكس إيجاباً على أدائهم وأسهم في تحقيق هذا الإنجاز.

واختتمت البطولة بتتويج النادي الفائز بالكأس، بعد يوم حافل بالمنافسات القوية التي عكست التطور المتواصل لرياضة الجوجيتسو في الدولة، وأسهمت في إبراز مستوى المواهب الصاعدة وتعزيز جاهزيتها لمواصلة التطور ضمن واحدة من أهم البطولات المحلية.