ثاني الزيودي: دعم القيادة الرشيدة ركيزة أساسية في كافة إنجازات الجوجيتسو قاريا وعالميا

أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل قيمة وطنية ورياضية رفيعة وتعكس ما بلغته دولة الإمارات من مكانة متقدمة على خارطة الرياضة العالمية بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من الرياضة رافداً للتنمية ومن الاستثمار في الإنسان والمواهب الوطنية نهجاً مستداماً لصناعة الإنجازات وترسيخ الحضور الإماراتي في المحافل الدولية.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب أبناء الإمارات تجسد نموذجاً متقدماً في دعم الرياضة الوطنية وتعزيز ثقافة التميز والتنافس الإيجابي وترسيخ دور البطولات المحلية في بناء قاعدة رياضية قوية قادرة على مواصلة الإنجازات ورفع اسم الدولة عالياً كما أنها تعكس أهمية رياضة الجوجيتسو بوصفها إحدى الرياضات التي رسخت دولة الإمارات حضورها العالمي فيها من خلال منظومة متكاملة تقوم على اكتشاف المواهب وتمكين الأجيال الجديدة وتضافر جهود اتحاد اللعبة والمؤسسات الرياضية والأندية والأكاديميات والأسر.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو برئاسة سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو في ترسيخ مكانة اللعبة محلياً ودولياً وتوسيع قاعدة ممارسيها وتعزيز حضورها في المشهد الرياضي العالمي.

وأكد أن الإنجازات التي تحققها رياضة الجوجيتسو الإماراتية على الساحة الدولية ثمرة لدعم البيادة الرشيدة، ومؤشر يعكس نجاح العمل المؤسسي وتكامل الأدوار بين الاتحاد والأندية والأكاديميات إلى جانب الدعم المتواصل الذي يحظى به اللاعبون من أسرهم.

وأضاف معاليه أن استدامة الإنجازات الرياضية لا تتحقق بالنجاحات في المحافل الدولية فحسب بل تبدأ من بناء منظومة محلية متكاملة تتيح للمواهب فرص التطور وإثبات القدرات وتعزز المنافسة بين الأندية والأكاديميات وتوفر مسارات مستمرة لإعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة بكفاءة واقتدار حيث تمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو محطة مهمة في دعم مسيرة اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز التنافس الإيجابي بين الأندية والأكاديميات بما يعزز استمرارية الإنجازات، ويرسخ مكانة الإمارات وجهةً رائدة في تطوير الرياضة وصناعة الأبطال.

وثمن دور أسر اللاعبين في دعم أبنائهم وتشجيعهم على ممارسة الرياضة مشيراً إلى أن الأسرة شريكاً أساسياً في بناء شخصية الرياضي وترسيخ قيم الالتزام والمثابرة والتميز كما أشاد بدور الأندية والأكاديميات في احتضان المواهب وتوفير البيئة الداعمة لتطويرها مؤكداً أن تكامل هذه الجهود يشكل ركيزة أساسية لتعزيز مستقبل الرياضة الإماراتية وضمان استدامة إنجازاتها.

وهنأ معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة بمناسبة فوزها بالمركز الأول كما هنأ جميع الأندية والأكاديميات المشاركة مشيداً بدورهم في دعم مسيرة الجوجيتسو الإماراتية وتعزيز حضورها المجتمعي والرياضي مؤكداً أن القيمة الحقيقية لهذه البطولات تتجاوز نتائج المنافسات إلى ما تسهم به في ترسيخ ثقافة التميز وتعزيز روح الفريق الواحد وتوسيع قاعدة المواهب الوطنية القادرة على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية.