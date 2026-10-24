ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يكرم جمعية "دبا للثقافة والفنون"

القاهرة في 24 أكتوبر/ وام / كرم ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي اليوم في القاهرة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح تقديرا لمسيرتها الثقافية والمسرحية ودورها في دعم الحركة المسرحية، وجهودها في توفير بيئة حاضنة للإبداع، وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي على المستويات المحلية والعربية والدولية.

فقد كرم الملتقى سعادة عبدالله محمد الظنحاني رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح ضمن نخبة من القيادات المسرحية العربية مثمنين دور الجمعيات الثقافية في احتضان المواهب ودعم التجارب الفنية، بما يعزز إسهامها في تطوير المسرح وتوسيع آفاق التواصل الثقافي العربي.