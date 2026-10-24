فوز أرسنال واستون فيلا وفولهام وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

لندن في 24 أكتوبر/ وام / ألحق أستون فيلا بضيفه مانشستر سيتي الخسارة الأولى له في الموسم، بعدما تغلب عليه 2-1، فيما فاز أرسنال على إيفرتون 2-0، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة، ليتساوى مع مانشستر سيتي في صدارة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الأخير عند 21 نقطة، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.

وجاء هدفا أرسنال عبر هدف عكسي سجله إزري كونسا، لاعب إيفرتون، في الدقيقة السابعة، ثم أضاف غابرييل ماغالهايس الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فاز فولهام على كوفنتري سيتي 1-0، وتغلب توتنهام على تشيلسي 2-0.