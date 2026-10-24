سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري تواصل نجاحها في "وادي الحلو" بمشاركة 1000 متسابق

الشارقة في 24 أكتوبر/ وام / نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، مساء اليوم، الجولة الثالثة من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري "2026 "، في منطقة "وادي الحلو" بإمارة الشارقة، بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار، من المواطنين والمقيمين.

وشهدت الجولة حضوراً جماهيرياً لافتاً، بما يعكس نجاح السلسلة في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، انسجاماً مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

وتوّج سعادة محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الفائزين، بحضور عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.

وتجمع سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري بين الرياضة والاستكشاف والسياحة، إذ تتيح للمشاركين والزوار التعرف إلى المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية للقرى الإماراتية، في إطار جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التنمية المحلية.

وتشمل السلسلة 7 سباقات تقام في سبع قرى على مستوى الدولة، وتُختتم في الخامس من ديسمبر المقبل بمنطقة الشويب في إمارة أبوظبي.

وتقام النسخة الثانية من السلسلة بمشاركة “أدنوك” بصفتها الشريك الرئيسي للعام الثاني على التوالي، دعماً للمبادرات المجتمعية التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في قرى الإمارات.

وتتواصل منافسات السلسلة بإقامة الجولة الرابعة في فلج المعلا بإمارة أم القيوين يوم 31 أكتوبر الجاري، تليها الجولة الخامسة في مصفوت بإمارة عجمان يوم 14 نوفمبر، ثم الجولة السادسة في الرمس بإمارة رأس الخيمة يوم 28 نوفمبر، وصولاً إلى الجولة الختامية في الشويب بإمارة أبوظبي يوم 5 ديسمبر المقبل.