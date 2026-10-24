دبي لكرة السلة يفوز على بوسنا بي إتش تيليكوم في الدوري الأدرياتيكي

سراييفو في 24 أكتوبر/ وام / واصل فريق دبي لكرة السلة انتصاراته في دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي، بفوزه على مضيفه بوسنا بي إتش تيليكوم البوسني بنتيجة 93-83، في المباراة التي أقيمت اليوم في العاصمة سراييفو، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

وفرض فريق دبي أفضليته منذ بداية المباراة، مستفيداً من قوته الدفاعية، ليتقدم بفارق 9 نقاط مع نهاية الربع الأول، قبل أن يقلص الفريق البوسني الفارق إلى 6 نقاط بنهاية الشوط الأول.

وعزز فريق دبي تفوقه في الشوط الثاني، ووسع الفارق خلال الربع الثالث، قبل أن يحافظ على أفضليته في الربع الأخير، ليحسم المواجهة ويحقق فوزه الرابع على التوالي، مواصلاً انطلاقته المثالية في المسابقة دون خسارة.