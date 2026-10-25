انتخابات برلمانية مبكرة في صربيا اليوم

بلغراد في 25 أكتوبر /وام/ تجري صربيا، اليوم، انتخابات برلمانية مبكرة دعا إليها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في سبتمبر الماضي.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، وتُغلق في الثامنة مساءً، على أن تصدر المؤشرات الأولية للنتائج بعد نحو ساعتين من إغلاقها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة، إذ أظهر استطلاع أجرته شركة "إبسوس"، ونُشرت نتائجه يوم الخميس، تقدم الحزب التقدمي الصربي، بزعامة فوتشيتش، بنسبة 47 في المئة، مقابل 40 في المئة للحركة الطلابية، فيما أظهرت استطلاعات أخرى تقدم الطلاب.