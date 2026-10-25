"تريندز" يستعرض آفاق التعاون البحثي العربي الألماني خلال مؤتمر "AGYA"

أبوظبي في 25 أكتوبر / وام / شارك "تريندز جلوبال"، التابع لمجموعة "تريندز"، عبر مكتبه الافتراضي في ألمانيا كضيف شرف في المؤتمر السنوي للأكاديمية العربية الألمانية للشباب والعلوم والإنسانيات "AGYA" بمدينة بون.

واستعرض الباحث الرئيسي في المجموعة علي عبدالله آل علي خلال جلسة "التعاون البحثي العربي الألماني" ثلاثة مسارات رئيسية للتعاون المستقبلي تشمل العمل المشترك في القضايا العالمية كالذكاء الاصطناعي وتطورات الجغرافيا السياسية وربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية لدعم صناع القرار إضافة إلى بناء شراكات طويلة الأمد لتنفيذ مشاريع معرفية مشتركة.

وأكد آل علي أهمية تحويل الأفكار إلى واقع ملموس لتحقيق نتائج تنفع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، مشيرا إلى تطلع مجموعة "تريندز" لبلوغ تعاون بحثي عربي ألماني أكثر قوة وترابطا بحلول عام 2040 لتوظيف المعرفة بشكل مشترك في تحسين حياة المجتمعات.