إنزال مظلي واسع ضمن مناورات بريطانية فرنسية لمواجهة سيناريوهات الحرب الإلكترونية

برلين في 25 أكتوبر / وام / شارك نحو 2500 جندي من القوات البريطانية والفرنسية في مناورة "راينو تيتان" العسكرية بمركز سينيلجر للتدريب في ألمانيا لاختبار آليات الدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن التمرين، الذي يعد من أكبر العمليات الجوية خلال العقدين الماضيين، شهد إنزال 600 مظلي من أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية لمواجهة سيناريوهات تحاكي استخدام الطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية.

وتأتي هذه المناورات المشتركة في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها القارة الأوروبية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

-خلا-