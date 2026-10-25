تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.. والكرملين ينفي مباحثات لزيارة ترامب

موسكو وكييف في 25 أكتوبر / وام / تصاعدت حدة الهجمات الميدانية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، حيث دمرت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 532 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات، في حين أسفر هجوم أوكراني مكثف على مدينة بيلغورود عن مقتل مدني وإصابة 14 آخرين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في المقابل، استهداف مراكز لوجستية في خاركوف، وسفينة شحن في البحر الأسود كانت تنقل بضائع عسكرية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أمس استعادة نظامي الاتصالات "ستارلينك" و"ستارشيلد" لسرعاتهما لتلبية احتياجات القوات على خطوط المواجهة؛ وتزامن ذلك مع توضيح للملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس شركة "سبايس إكس" بأن تقييد الخدمة المدنية جاء لمنع استخدامها في هجمات الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن نظام "ستارشيلد" يخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية.

وعلى الصعيد الأمني، أعلن جهاز الأمن الأوكراني إلقاء القبض على ممرضة خدمت في صفوف القوات الروسية أثناء محاولتها دخول البلاد، في حين أشارت تقارير للاستخبارات، نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، إلى تدهور الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الجريمة في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية.

أما على الصعيد الدبلوماسي، فقد نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، وجود مباحثات حالية لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موسكو، موضحا أن الجهود تتركز حاليا على ترتيب اتصالات محتملة خلال قمة "أبيك" المرتقبة في مدينة شنتشن الصينية.

-خلا-