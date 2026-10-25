حماية المدنيين وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي عسكريا تتصدر أجندة النمسا في مجلس الأمن

فيينا في 25 أكتوبر / وام / حددت النمسا أهدافها الرئيسية خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التي تبدأ مطلع يناير المقبل في احترام القانون الدولي وحماية المدنيين ووضع ضوابط دولية ملزمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة.

وأكدت وزيرة الخارجية النمساوية بياتا ماينل-رايزنجر التزام بلادها بتوسيع الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حلول سياسية للنزاعات وتعزيز حماية الفئات الضعيفة، مشددة على دعم النمسا لجهود إصلاح الأمم المتحدة وتحسين أساليب عمل مجلس الأمن لزيادة الشفافية وضمان استجابة أسرع وأكثر فاعلية للأزمات العالمية.

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