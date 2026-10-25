انطلاق الانتخابات الرئاسية البلغارية.. وإيوتوفا تتصدر استطلاعات الرأي

صوفيا في 25 أكتوبر / وام / انطلقت في بلغاريا، اليوم، عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية مع فتح الصناديق أمام الناخبين، وذلك في ظل مخاوف أمنية إثر هجمات أخيرة بطائرات مسيّرة استهدفت سفنا في البحر الأسود.

وتخوض الرئيسة الحالية إليانا إيوتوفا السباق الرئاسي كأوفر المرشحين حظا للفوز وفقا لآخر استطلاعات الرأي، يليها في المرتبة الثانية مرشح المعارضة أندري غيوروف، ثم زعيم حزب "فازراجدان" كوستادين كوستادينوف في المرتبة الثالثة.

وكانت إيوتوفا (نائبة الرئيس السابقة) قد تولت مهام الرئاسة مطلع هذا العام خلفا لرومن راديف إثر تنحيه لتولي رئاسة الوزراء، وفي حال فوزها بالسباق الحالي، ستصبح أول امرأة تنتخب "مباشرة" لمنصب الرئاسة في تاريخ بلغاريا.