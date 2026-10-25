ختام المرحلة الأولى من تصفيات النسخة العشرين لبطولة السلق في دبي

دبي في 25 أكتوبر / وام / اختتمت على مضامير المرموم بدبي منافسات المرحلة الأولى من التصفيات التأهيلية للنسخة العشرين من بطولة السلق، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ممثلا بإدارة بطولات فزاع، بمشاركة واسعة من المحترفين والملاك والهواة من مختلف إمارات الدولة.

وشهدت التصفيات منافسات قوية على مدى ثمانية أشواط لمسافة 2000 متر للذكور والإناث، وسط تقارب في الأزمنة وارتفاع في المستوى الفني للمشاركين، حيث أسفرت النتائج عن تأهل أصحاب المراكز الأولى إلى المرحلة الثانية المقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل لتحديد المتأهلين إلى النهائيات.

وتكتسب النسخة العشرون أهمية خاصة لكونها تمثل محطة بارزة تعكس نجاح البطولة على مدى عقدين في تعزيز مكانتها ضمن الرياضات التراثية، واستقطاب أجيال متعاقبة، وتطوير معاييرها الفنية والتنظيمية.

وأظهرت الأشواط التأهيلية مستويات متقدمة من الجاهزية مع بروز مشاركين جدد تمكنوا من منافسة أصحاب الخبرة، فيما أسهم تنوع الفئات في إتاحة الفرصة أمام شرائح مختلفة للمشاركة في هذه الرياضة المرتبطة بالموروث الإماراتي.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن وصول البطولة إلى نسختها العشرين يعكس نجاح جهود تطوير رياضة السلق والمحافظة على استمراريتها وتعزيز حضورها لدى الأجيال الجديدة.

وأوضح أن المستويات المتقدمة وتقارب الأزمنة يؤكدان تطور أساليب التدريب والإعداد، مشيرا إلى حرص الإدارة على الارتقاء بالمعايير وتوفير بيئة تنافسية، مع إيلاء اهتمام خاص بفئتي الملاك والهواة لتوسيع قاعدة المشاركة، وأبدى تطلعه لمنافسات قوية في المرحلة المقبلة للحفاظ على الرياضات التراثية.