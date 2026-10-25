"طرق دبي" تنجز مشروع تطوير دوار المركز التجاري وتفتتح الجسر الأخير 30 أكتوبر

دبي في 25 أكتوبر / وام / تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الجمعة 30 أكتوبر الجاري، الجسر الأخير ضمن مشروع تطوير دوار المركز التجاري بطول 1000 متر وسعة مسارين، وبطاقة استيعابية تبلغ 3000 مركبة في الساعة، لخفض زمن الرحلة من شارع المجلس إلى شارع الثاني من ديسمبر من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، ما يعزز انسيابية الحركة المرورية.

وبذلك تكون الهيئة قد أنجزت الأعمال الرئيسية للمشروع الذي يشمل خمسة جسور بطول إجمالي يبلغ 5000 متر، وبتكلفة تجاوزت 696 مليون درهم.

وأكد معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن المشروع الذي يحول دوار المركز التجاري إلى تقاطع سطحي يعزز انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ زايد ويربط أهم المراكز الاقتصادية، ويخفض معدل التأخير على التقاطع من 12 دقيقة إلى 90 ثانية لخدمة أكثر من نصف مليون ساكن وزائر.

وأوضح معاليه أن هذا المشروع الحيوي يتكامل مع مشروع تطوير شارع المستقبل المقرر إنجازه عام 2027، والذي يتضمن جسورا وأنفاقا بطول 1500 متر وتوسعة الشارع إلى 4 مسارات لزيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 33 بالمائة.

ويشمل مشروع دوار المركز التجاري جسرا في المستوى الثاني باتجاه منطقة ديرة وجسرين يربطان شارع الشيخ راشد بشارع الثاني من ديسمبر، إضافة إلى جسرين يربطان شارع المجلس بشارع الثاني من ديسمبر لتوفير حركة حرة في اتجاهات متعددة.

ويخدم المشروع المدمج مناطق رئيسية أبرزها مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي ومناطق زعبيل والسطوة والكرامة والجافلية والمنخول.