الجناح الإماراتي يستقطب زوار معرض "تراثنا 2026" في القاهرة

القاهرة في 25 أكتوبر/ وام / شهد الجناح الإماراتي المشارك في معرض "تراثنا 2026"، الذي أقيم بالمركز الدولي للمعارض في القاهرة، إقبالاً جماهيرياً خلال اليوم الختامي للمعرض، من خلال عروض للفنون الشعبية الإماراتية عكست أصالة الموروث الثقافي للدولة، وسط تفاعل من الزوار الذين شاركوا في أداء الأهازيج التراثية ورفعوا علم دولة الإمارات، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقدمت فرقة المزيود الحربية، المصاحبة للوفد الإماراتي المشارك في المعرض، مجموعة من العروض والفقرات التراثية بقيادة الشاعر سعيد المزيود، التي عرفت الجمهور المصري بجوانب من الفنون الشعبية الإماراتية، وحظيت بتفاعل من مختلف الفئات العمرية.

وأكد سعادة يوسف محمد إسماعيل، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر القاسمي لتنمية مشاريع الشباب، أن المشاركة في المعرض للعام السادس على التوالي تعكس الحرص على التعريف بالموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز حضوره في المحافل التراثية العربية.

وأعرب عن سعادته بالتفاعل الجماهيري مع العروض الشعبية الإماراتية، مشيراً إلى أن هذه الفنون تجسد قيم الفخر والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتسهم في تعريف الجمهور العربي بالتراث الإماراتي الأصيل.

وأضاف أن الجناح الإماراتي قدم خلال المعرض مجموعة من الحرف اليدوية والفنون الشعبية التي تعكس ثراء الموروث الثقافي للدولة، وتبرز اهتمامها بالمحافظة على تراثها ونقله إلى الأجيال الجديدة.

من جانبهم، أكد القائمون على تنظيم المعرض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، أن العروض التراثية الإماراتية حظيت بإقبال جماهيري، ما دفع المنظمين إلى نقلها إلى المسرح الخارجي للمعرض، لتقديمها إلى جانب عروض الفرق الشعبية المصرية المشاركة.

وتضمنت الفعاليات فقرات تراثية وأمسيات شعرية ومسابقات أدبية مستوحاة من الموروث الشعبي الإماراتي، جرى خلالها تقديم جوائز نقدية للمشاركين، وسط تفاعل من زوار المعرض.

وجاءت المشاركة ضمن الجناح الإماراتي الذي مثّلته مؤسسة سعود بن صقر القاسمي لتنمية مشاريع الشباب وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، في إطار التعريف بالموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين الشقيقين.