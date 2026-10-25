تتويج الفائزين في مسابقات مهرجان الظفرة للتمور

الظفرة في 25 أكتوبر/ وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة للتمور، أسماء الفائزين في مسابقات الفرض والرسم الحي والتصوير الفوتوغرافي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة التي تقام في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوّج الفائزين في المسابقات راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان، تقديراً لمشاركاتهم المتميزة وما قدموه من أعمال عكست اهتمامهم بالتراث المحلي، وحرصهم على إبراز مكانة النخيل والتمور في الموروث الثقافي والبيئة المحلية.

وتأتي هذه المسابقات في إطار الفعاليات المصاحبة للمهرجان، التي تستهدف استقطاب مختلف فئات المجتمع، وتشجيع المواهب على المشاركة في الأنشطة التراثية والفنية، بما يسهم في تعزيز الوعي بالموروث الإماراتي، وترسيخ حضوره لدى الأجيال الجديدة، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للتعبير عن ارتباطهم بالبيئة المحلية ومكوناتها.

وفي سياق متصل، شهد مزاد التمور اليومي، أمس، إقبالاً على تداول مختلف أصناف التمور، إذ سجلت أعلى قيمة بيع لصندوق من صنف "حلوة دبي" بلغت 1000 درهم، فيما بلغ إجمالي المبيعات 296 ألفاً و950 درهماً، وبلغت كمية التمور المباعة 5269 كيلوغراماً، توزعت على 1596 صندوقاً.

كما سجل مزاد النخيل أعلى قيمة بيع بلغت 15 ألف درهم لصرم من صنف "الظبيانية"، في مؤشر على تنوع المعروض من أصناف النخيل والتمور، وما تحظى به هذه المنتجات من اهتمام المشاركين والمهتمين بالقطاع.

ويواصل مهرجان الظفرة للتمور، من خلال مسابقاته ومزادات التمور والنخيل والفعاليات التراثية المصاحبة، دعم الموروث الزراعي الإماراتي والتعريف بأصناف التمور المحلية، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع في الأنشطة التي تحتفي بالتراث وتبرز مكونات الهوية الوطنية، بما يدعم استدامة هذا الموروث ونقله إلى الأجيال القادمة.