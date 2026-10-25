دبي تستضيف "أراب لاب لايف 2026" بمشاركة 1000 عارض

دبي في 25 أكتوبر/ وام / تنطلق في دبي غداً أعمال الدورة الـ 44 من معرض ومؤتمر "أراب لاب لايف 2026"، الذي يعد من أضخم الفعاليات المتخصصة في قطاع المختبرات والتحاليل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يجمع الحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، مديري المختبرات، والمعنيين بضبط الجودة في الصناعات التي تعتمد على المعدات المخبرية وغيرهم من التجار والموردين والمعنيين، ضمن منصة عالمية تفاعلية تعزز الابتكار وتدعم الاكتشاف.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث خلال أيامه الثلاثة، أكثر من 15000 زائر، ويشارك فيه حوالي 350 متحدثاً و1000عارض، فيما تضم فعالياته برنامجاً حافلاً بالجلسات العلمية المتخصصة والمعارض ومناطق المحتوى، ما يوفر فرصاً نوعية لتبادل المعرفة وبناء الشراكات واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات في قطاع المختبرات.

وتتميز دورة هذا العام من المعرض بتوسعة في القاعة الدولية، وإطلاق مناطق متخصصة جديدة مثل منطقة (ArabLife ) التي تضم "علوم الحياة، والبيئة، وسلامة الغذاء والقطاع الطبي"، إلى جانب المختبر الرقمي، والمختبر الصناعي، وابتكارات المختبرات.