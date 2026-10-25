شباب الأهلي يتصدر كأس نجوم المستقبل للكاراتيه

الشارقة في 25 أكتوبر/ وام / تصدر نادي شباب الأهلي منافسات كأس نجوم المستقبل للمواطنين للكاراتيه، التي اختتمت أمس على صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية بمنطقة الحزانة، في افتتاح الموسم الرياضي 2026-2027، بعدما حصد 5 كؤوس، مقابل 4 كؤوس لنادي الشارقة للألعاب الفردية، وكأس واحد لنادي الفجيرة للفنون القتالية.

وشهدت البطولة، التي أقيمت في مسابقات الكاتا الفردي، مشاركة 135 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 نادياً ومركزاً، تنافسوا في مختلف الفئات العمرية، من البراعم إلى الرجال والسيدات.

وتوج شباب الأهلي بكؤوس فئات الناشئين، والناشئات، والآنسات، وتحت 21 سنة، والسيدات، فيما أحرز نادي الشارقة للألعاب الفردية كؤوس فئات الأشبال "ب"، والشباب، وتحت 21 سنة، والرجال، ونال نادي الفجيرة للفنون القتالية كأس فئة الفتيات "ب".

وتعد البطولة إحدى المحطات المهمة لاكتشاف المواهب الوطنية وتقييم مستويات اللاعبين واللاعبات، تمهيداً لاختيار العناصر المؤهلة للانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية.

حضر مراسم التتويج سعادة اللواء /م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وعلى هامش البطولة، نظم نادي الشارقة للألعاب الفردية احتفالية لتكريم اللواء /م/ ناصر عبدالرزاق الرزوقي، بمناسبة احتفاظه بمنصبه نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه للدورة الانتخابية 2026-2030.