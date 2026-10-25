"كهرباء ومياه دبي" تحصد تصنيف 6 نجوم لأفضل الممارسات العالمية

دبي في 25 أكتوبر/ وام / حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على تصنيف 6 نجوم ضمن "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات" التي ينظمها مركز أبحاث التميز المؤسسي "COER" في نيوزيلندا، وهو جهة رائدة في المقارنات المعيارية وأبحاث التميز المؤسسي والاستشارات، وذلك بعد أن خضعت منهجية الهيئة لقياس العائد على الاستثمار من التدريب لتقييم أجراه خبراء دوليون في أفضل الممارسات.

وتقيس المنهجية القائمة على البيانات فاعلية التدريب المؤسسي من خلال ربط برامج التعلم والتطوير بمؤشرات الأداء واحتياجات العمل الفعلية، بما يدعم جهود الهيئة لترسيخ منظومة تعلم مؤسسي قائمة على الأثر القابل للقياس والنتائج الملموسة.

كما توفر شهادة أفضل الممارسات من "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات" اعتماداً مستقلاً من طرف ثالث لممارسات الهيئة القائمة على الأدلة وإنجازاتها المتميزة.

وتتبع المنهجية المعتمدة المراحل الخمس لمنهجية فيليبس لقياس العائد على الاستثمار "Phillips ROI Methodology" في تقييم فاعلية التدريب.

وشمل التقييم 1365 برنامجاً تدريبياً شارك فيها 12493 موظفاً.

وتقيس المرحلة الأولى "رد الفعل والرضا"، بينما تقيس المرحلة الثانية "التغيير في التعلم" وتقيس المرحلة الثالثة مدى تطبيق المهارات المكتسبة من التدريب في بيئة العمل، فيما تقيس المرحلة الرابعة الأثر على نتائج الأعمال أما المرحلة الخامسة، فتعمل على عزل أثر التدريب واحتساب العائد على الاستثمار، حيث حققت الهيئة في عام 2025 عائداً بلغ 3.51 درهم مقابل كل درهم استُثمر في البرامج التدريبية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي في موظفيها بوصفهم الركيزة الأساسية للتميز المؤسسي واستدامة الإنجاز، انطلاقاً من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للابتكار والتطور وتدعم منهجية قياس فاعلية التدريب القائمة على البيانات قدرتنا على تطوير برامج تدريبية أكثر ارتباطاً باحتياجات العمل، وقياس أثرها بصورة دقيقة وشفافة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى الإنتاجية كما تُمكّننا هذه المنهجية من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات، وتوجيه الاستثمارات التدريبية نحو المجالات ذات الأولوية، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية والمهنية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحقيق مستهدفاتنا الاستراتيجية.

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية لهيئة كهرباء ومياه دبي: تقوم المنهجية على الانتقال بتقييم التدريب من كونه نشاطاً تعليمياً منفصلاً إلى اعتباره أداة مؤسسية لتحسين الأداء وبناء القدرات، إذ يمكّن الاعتماد على البيانات الهيئة من تحديد الفجوات المهارية، وقياس أثر البرامج التدريبية على مستوى الفرد والإدارة والقطاع، وتطوير خطط تعلّم أكثر ارتباطاً بالأولويات الاستراتيجية والتشغيلية.

وتأتي هذه الممارسة ضمن منظومة متكاملة لتطوير الموارد البشرية في الهيئة، تشمل برامج التدريب المهني والتخصصي، والتطوير القيادي، ومهارات المستقبل، والتعلم المستمر. وسبق للهيئة أن أعلنت عن تنفيذ أكثر من 200,000 ساعة تدريبية لموظفيها، بما يعكس حجم استثمارها المؤسسي في بناء القدرات ورفع كفاءة كوادرها.