"الفارس الشهم 3".. دخول قافلتي مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحملان 260 طنا من المساعدات الإنسانية

غزة في 25 أكتوبر/ وام / دخلت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة قافلتان من المساعدات الإنسانية الإماراتية، تضمان 10 شاحنات محملة بـ260 طنا من المواد الغذائية، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وبذلك، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3" منذ انطلاقها 14,594 شاحنة، بحمولة إجمالية بلغت 138290 طنا من المساعدات الإنسانية.

ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.

وتأتي هذه القوافل امتدادا للجهود الإنسانية التي تنفذها الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تسيير المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة.

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.