اكتمال عقد المتأهلين إلى نهائيات موسم جولة "دي بي ورلد" للجولف

دبي في 25 أكتوبر/ وام / اكتمل عقد اللاعبين الـ70 المتأهلين إلى نهائيات جولة "دي بي ورلد" للجولف التي تقام في أبوظبي ودبي على التوالي خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد ختام بطولة جينيسيس كوريا الجنوبية المفتوحة اليوم، والتي توج بلقبها الياباني يوتو كاتسوراجاوا في نادي "وو جيونغ هيلز" للجولف بمدينة تشيونان.

وتقام بطولة أبوظبي خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في نادي ياس لينكس، ضمن سلسلة رولكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في تصنيف "السباق إلى دبي"، على أن يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر، وتشهد تتويج بطل الموسم.

وشهد الموسم منافسات امتدت عبر 40 بطولة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي الجولف على مستوى العالم، فيما يتصدر الإسباني يوجيني تشاكارا ترتيب "السباق إلى دبي" برصيد 4143 نقطة، يليه الأمريكي باتريك ريد برصيد 3474 نقطة، ثم الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل اللقب، برصيد 3144 نقطة، في سباق يتوقع أن يشهد منافسة قوية على لقب الموسم خلال المحطتين الختاميتين في دولة الإمارات.

وحقق أدريان أوتايجوي إنجازاً تاريخياً بتأهله إلى نهائيات الموسم، بعدما احتل المركز الـ37 في تصنيف "السباق إلى دبي"، برصيد 1205 نقاط، ليصبح أول لاعب يمثل دولة الإمارات، يتأهل إلى نهائيات الموسم في جولة دي بي ورلد، إحدى أبرز الجولات الاحترافية للجولف عالمياً.

وفي سياق متصل، ضمن اللاعبون الذين أنهوا الموسم ضمن المراكز الـ100 الأولى في تصنيف "السباق إلى دبي" الاحتفاظ بعضويتهم الكاملة في جولة دي بي ورلد للموسم المقبل، فيما يتعين على اللاعبين الذين لم ينجحوا في دخول هذه القائمة خوض التصفيات التأهيلية سعياً إلى حجز مقاعدهم في الموسم الجديد.