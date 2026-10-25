دبي تقود صناعة المعارض عالمياً في المؤتمر الدولي والإفريقي لطب الأسنان بمراكش

مراكش في 25 أكتوبر/ وام / وقعت "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، اتفاقية شراكة مع شركة "أتليه فيتا - Atelier Vita Maroc" في المملكة المغربية، تهدف إلى تطوير وتنظيم وإدارة معرض متخصص في مجال طب الأسنان بمدينة الدار البيضاء، بما يدعم تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون في قطاع المعارض الطبية المتخصصة.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة "إيدك دبي" بصفته ضيف الشرف في الدورة الـ24 من المؤتمر الدولي والإفريقي لطب الأسنان، الذي تنظمه الجمعية المغربية للوقاية من أمراض الفم والأسنان "AMPBD" حالياً بمدينة مراكش المغربية، وذلك في خطوة تعكس توجه "إيدك دبي" نحو توسيع نطاق حضوره الدولي وتعزيز شراكاته مع الجهات المتخصصة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقع الاتفاقية كل من طارق عبدالسلام المدني عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمعارض والتجارب في "اندكس القابضة"، وعماد بن جلون رئيس "أتليه فيتا" وذلك بحضور سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس "إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان "GSDA"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال طارق عبدالسلام المدني: تمثل شراكتنا مع "أتليه فيتا" خطوة إستراتيجية في التوسع الدولي لـ "إيدك دبي" ، حيث ننظر إلى المملكة المغربية باعتبارها نقطة ارتكاز تربط الأسواق الأفريقية بالدول الناطقة بالفرنسية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والعلمي والاستثماري ، ونسعى إلى تأسيس مركز إقليمي لصناعة طب الأسنان في مدينة الدار البيضاء ، يسهم في تنشيط حركة التجارة، وتسهيل دخول الأسواق، وخلق فرص اقتصادية تتجاوز الحدود الجغرافية.

وأضاف أن "إيدك دبي" تجاوز دوره كمنصة عالمية للمعارض والمؤتمرات، ليصبح مرجعاً دولياً في صناعة المؤتمرات العلمية المتخصصة، ونموذجاً تستلهم منه كبرى الفعاليات العالمية خبراتها في التنظيم، وتطوير المحتوى العلمي، وبناء الشراكات الدولية، منوهاً إلى أن هذه المكانة لم تأت من حجم الحدث فحسب، بل من قدرته على الجمع بين المعرفة العلمية والفرص الاقتصادية والتأثير الفعلي في مستقبل القطاع ، حيث ننطلق اليوم من هذه المكانة لنوسع أثر "إيدك دبي" عالمياً، ونحوّل خبراته المتراكمة إلى فرص وشراكات جديدة.

وينظم مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة".

وتستند الشراكة إلى تكامل الخبرات والإمكانات لدى الطرفين ، إذ توظف "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض" خبرتها في تنظيم وإدارة وتسويق المؤتمرات والمعارض المتخصصة، إلى جانب شبكة علاقاتها وقواعد بياناتها وشبكاتها التسويقية الدولية، فيما تسهم "أتليه فيتا" بخبرتها في السوق المغربي وعلاقاتها المحلية وإمكاناتها التشغيلية واللوجستية .

كما تتيح هذه الخطوة فرصاً لتطوير التعاون في قطاع المعارض المتخصصة، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية للطرفين في استقطاب العارضين وتطوير الفعاليات، بما يدعم توسيع نطاق المشاركة والتواصل بين المؤسسات والشركات العاملة في قطاع طب الأسنان.