الإمارات تشارك بـ6 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين

دبي في 25 أكتوبر/ وام / أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال أن بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 27 أكتوبر الحالي إلى 8 نوفمبر المقبل في مدينة نينغبو الصينية محطة مهمة للوقوف على المستويات الفنية للاعبي المنتخب الوطني، وتقييم جاهزيتهم وقدرتهم على المنافسة وتمثيل الدولة بصورة مشرفة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المشاركة في تقييم مستويات اللاعبين وتحديد احتياجاتهم التطويرية، تمهيداً لإطلاق خطة عمل جديدة وطموحة تسهم في الارتقاء برياضة رفع الأثقال الإماراتية وتحقيق إنجازات تواكب مكانة الرياضة الإماراتية.

وأوضح أن البطولة تكتسب أهمية إضافية في ظل مشاركة نخبة من أبرز ربّاعي العالم، بما يتيح للاعبين واللاعبات فرصة الاحتكاك بمدارس رياضية مختلفة، وقياس تطور مستوياتهم أمام منافسين أقوياء، واكتساب المزيد من الخبرات، والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وغادرت بعثة منتخب الإمارات الوطني لرفع الأثقال برئاسة محمد عبدالعزيز الماجد نائب رئيس اتحاد الإمارات لرفع الأثقال اليوم إلى مدينة نينغبو الصينية، للمشاركة في البطولة.

وتضم محمد النقبي المدير التنفيذي، وعبدالرحمن السيد مدربا، بجانب اللاعبين واللاعبات عيسى البلوشي، ومي المدني، ومؤيد النجار، وعز الدين الغفير، ومصطفى وحيد، وزهرة الهاشمي، بالإضافة إلى وفد نادي أبوظبي لرفع الأثقال المؤلف من خليفة راشد الزعابي مدير الشؤون الرياضية، وعمر شداد مدير الخدمات المساندة، والمدرب أفيناش باندو.