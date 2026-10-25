باراغواي تعرب عن تقديرها لدولة الإمارات على تقديم 289 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة

أسونسيون في 25 أكتوبر/ وام / أعربت جمهورية باراغواي عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات، على استجابتها العاجلة لإغاثة المتضررين من تداعيات ظاهرة "النينيو المناخية"، وما صاحبها من عواصف رعدية شديدة تسببت في أضرار مادية طالت عدداً من المنازل والمنشآت والممتلكات في مناطق متفرقة.

جاء ذلك في تصريح لمعالي ماركو نيكولاس ريكيلمي، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية باراغواي، عَقِبَ تسليم دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 289 طناً من المواد الغذائية المتنوعة لدعم ما يقارب 5000 أسرة تضررت من الظروف الجوية القاسية خلال الفترة الماضية.

وقال معاليه: نيابةً عن حكومة باراغواي نعرب عن خالص التقدير والامتنان لدولة الإمارات على مساعداتها الغذائية القيمة، ما يعكس مبادئ التعاون والأخوة بين البلدين الصديقين، ويؤكد أن الصداقة الحقيقية تزداد بين الدول في أوقات الشدائد.

وأضاف معاليه: في الوقت الذي واجهت فيه بلادنا تداعيات ظاهرة "النينيو" المناخية، وما تبعها من آثار عدة في مختلف المناطق؛ كانت دولة الإمارات سباقةً في تضامنها الإنساني، ومد يد العون لمساعدة الأسر المتضررة، لضمان سرعة التعافي المبكر وعودة الاستقرار، مشيراً أن المساعدات الإماراتية العاجلة تحمل رسالة أمل ورعاية والتزام تجاه شعب باراغواي.

من جانبه قال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" تقف دولة الإمارات إلى جانب المتضررين في جمهورية باراغواي إزاء تداعيات ظاهرة "النينيو" المناخية، ونقدر عالياً كلمات معالي وزير الصناعة والتجارة، والتي تحمل في طياتها عمق الصداقة الأخوية بين البلدين الصديقيين.

وتطرق سعادته إلى أن دولة الإمارات وفرت المواد الغذائية المتنوعة للمتضررين عبر الشراء من السوق المحلي، بهدف دعم اقتصاد باراغواي من جهة، ومنتجي وشركات قطاع التموين الغذائي من جهة أخرى، فضلاً عن ضمان سرعة إيصال المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتسريع التعافي المبكر وتمكين المجتمع من استعادة قدراتها الذاتية في توفير المتطلبات الضرورية لجميع الشرائح المجتمعية والفئات العمرية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والجهات المحلية ذات العلاقة.

يذكر أن دولة الإمارات أعلنت في 10 أكتوبر الجاري عن تخصيص 3 ملايين دولار أمريكي في استجابتها الإغاثية العاجلة للوقوف مع المتأثرين من العواصف في باراغواي، في إطار جهود الدولة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الجوية، وتجاوز التداعيات في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة.