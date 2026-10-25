شرطة دبي و"جيتور" تدشنان دورية صحراوية لتعزيز أمن الوجهات الشتوية

دبي في 25 أكتوبر/ وام / أعلنت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، عن تعزيز تعاونها مع شركة "جيتور" عبر تدشين دورية "جيتور G700" ذات الدفع الرباعي المخصصة للمناطق الصحراوية والتضاريس الصعبة.

وشهد تدشين الدورية في واحة المرموم، العقيد محمد عبد الرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور السيد عبدالله بن خديه الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والشراكات والعلاقات الحكومية، والرائد سعيد بن غدير رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية في إدارة الشرطة السياحية.

وأكد العقيد محمد عبد الرحمن، أن التعاون مع شركة "جيتور" يأتي في إطار الحرص على دعم جهود التواجد الشرطي في المناطق السياحية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة لمرتادي الوجهات الصحراوية السياحية، إضافة إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة، وتقديم مختلف الخدمات والرد على استفسارات السياح خاصة مع ارتفاع الإقبال على الوجهات السياحية الشتوية.

وتابع أن هذا التعاون يأتي في ضوء حرص شرطة دبي على تطوير منظومة العمل الميداني، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المركبات الملائمة لطبيعة التضاريس الصحراوية، ويسهل الوصول إلى المواقع السياحية والطرق الرملية، لا سيما خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، مُشيداً بالتعاون مع شركة جيتور.

وتتمتع دورية "جيتور G700" بمحرك محرك تيربو سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني مع محركين كهربائيين، وبطارية بقومة 34.13 كيلو واط/ ساعة، تعطي قوة إجمالية تصل من حوالي 904 حصان، وعزم دوران 1.135 نيوتن، إلى جانب ما تتمتع به الدورية من نظام دفع رباعي، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 4.6 إلى 4.8 ثانية.