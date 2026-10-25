"الشارقة الخيرية" تنفق 94.4 مليون درهم على المساعدات الداخلية خلال تسعة أشهر

الشارقة في 25 أكتوبر/ وام / كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن ارتفاع حجم إنفاقها على مساعداتها الداخلية خلال عام 2026 إلى 94.4 مليون درهم مقارنة بـ72.2 مليون درهم حجم إنفاقها في الفترة ذاتها خلال العام السابق بزيادة بلغت 30.7%.

وقال محمدد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة أن ارتفاع حجم المصروفات يعكس الجهود التي يتم بذلها في سبيل إعانة المتعففين وتفريج كربتهم مؤكدا أن فرق إدارة المساعدات تلقت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري نحو 10 آلاف طلب مساعدة تمت دراستها من خلال فرق البحث الاجتماعي واللجان المختصة وهو رقم ضخم جدا يعكس حجم المخرجات التي يتم القيام بها يوميا في سبيل إسعاد المعوزين وتفريج كربتهم.

وأضاف أن المساعدات الشهرية التي تقدمها الجمعية بصورة منتظمة للأسر المسجلة ضمن كشوفها بلغت قيمتها 10,5 ملايين درهم استفاد منها 6844 مستفيداً من الأرامل والمطلقات وكبار السن ومحدودي الدخل وهي الفئة التي توليها الجمعية اهتماماً خاصاً لضمان استقرارها المعيشي وتأمين احتياجاتها الأساسية .

أما فيما يخص المساعدات العاجلة فقد سجلت الجمعية إنفاقا قدره 71,3 مليون درهم مستهدفة تفريج كرب المحتاجين وتخفيف معاناتهم من خلال مجموعة متنوعة من البرامج منها دعم 1857 طالب علم بمبلغ 12,5 ملايين درهم و تقديم العلاج الطبي لـ 1255 مرضى بمبلغ 35,3 مليون درهم كما شملت المساعدات 1140 حالات تفريج كربة بمبلغ 6.4 ملايين درهم و1864مساعدة سكنية لتغطية الإيجارات وترميم وصيانة المساكن بمبلغ 16.9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بالحملات الموسمية أشار بن بيات إلى أن الجمعية خصصت 12,5 مليون درهم لتنفيذ حملتي رمضان وعيد الأضحى متضمنة مشاريع إفطار الصائم وكسوة العيد وزكاة المال إلى جانب توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة مشيراً إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتخفيف أعباء العائلات خلال مواسم رمضان والأعياد.