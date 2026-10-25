هيئة تنمية المجتمع بدبي تعزز الوعي المالي لدى اليافعين بمبادرة شبابية

دبي في 25 أكتوبر/ وام / نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعالية في مجلس الورقاء للتعريف بمبادرة "أموالك. مستقبلك" التي أطلقها الطالب الإماراتي نمر قرقاش بالتعاون مع مختصين في القطاع المالي بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" في تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياة أفراد المجتمع بهدف تعزيز الوعي المالي لدى اليافعين وتمكينهم من إدارة أموالهم والتخطيط لمستقبلهم بثقة.

وتستهدف المبادرة إعداد الشباب لتحمّل مسؤولياتهم المالية بما في ذلك إدارة الميراث والتخطيط للاستقلال المالي عبر برنامج تفاعلي بالتعاون مع مختصين في إدارة الثروات والأصول والأسواق المالية يتناول إدارة المصروفات والميزانيات والادخار والخدمات المصرفية والبطاقات الائتمانية والديون إلى جانب الاستثمار والمخاطر المالية وأساليب الاحتيال.

ويسهم البرنامج في تعزيز الوعي المالي لدى المشاركين من خلال تعريفهم بأساسيات الاستثمار وآليات عمل الأسواق المالية وكيفية تقييم الفرص الاستثمارية وفهم المخاطر المرتبطة بها بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة وترسيخ ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول.

وأكد علي القاسم مدير إدارة المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تمكين الشباب من إدارة شؤونهم المالية يبدأ بتزويدهم بالمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية والتخطيط لمستقبلهم بثقة واستقلالية.

وقال إن الهيئة تحرص على دعم المبادرات التي تنطلق من أفكار الشباب وتلبي احتياجاتهم وتمنحهم مهارات عملية تعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وتنعكس إيجاباً على حياتهم وأسرهم بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" في تعزيز استقرار الأسر وبناء مجتمع متلاحم ومزدهر.

وقال نمر قرقاش صاحب مبادرة "أموالك. مستقبلك": نتعلم الكثير استعداداً للجامعة والحياة المهنية لكننا لا نتعلم بالقدر نفسه كيف ندير أموالنا بذكاء ومن هنا جاءت فكرة المبادرة لنساعد الشباب على فهم المال واتخاذ قرارات مالية واعية وبناء عادات إيجابية تمنحهم ثقة أكبر في إدارة أموالهم والتخطيط لمستقبلهم.

وأشار إلى أن الهدف هو مساعدة الشباب على فهم خياراتهم المالية وطرح الأسئلة المناسبة واكتساب المعرفة التي تمكّنهم من التعامل مع مسؤولياتهم المالية بثقة أكبر مشيراً إلى تطلعه إلى تطوير البرنامج بالتعاون مع المختصين وتوسيع نطاقه للوصول إلى مزيد من الشباب في دولة الإمارات.

وتندرج المبادرة ضمن جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لدعم الطاقات الوطنية الشابة وتشجيعها على تقديم أفكار تستجيب لاحتياجات المجتمع بما يعزز استقرار الأسر وجودة الحياة انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".