المنتدى الإسلامي بالشارقة يختتم المجلس العلمي "الأسرة في القرآن الكريم"

الشارقة في 25 أكتوبر/ وام / اختتم المنتدى الإسلامي بالشارقة التابع لدائرة الشؤون الإسلامية المجلس العلمي "الأسرة في القرآن الكريم" الذي قدّمه الدكتور عبد الحكيم الأنيس خبير دراسات علوم القرآن الكريم بمجمع القرآن الكريم في الشارقة في مسجد أم أيمن بركة بنت ثعلبة بمدينة الشارقة.

وجاء المجلس ضمن برامج المنتدى المصاحبة لعام الأسرة بهدف التعريف بالمنهج القرآني في بناء الأسرة والمحافظة على استقرارها وإبراز ما تضمنته آيات القرآن الكريم من أحكام وتوجيهات تعالج مختلف جوانب الحياة الأسرية وتسهم في بناء علاقات قائمة على المودة والرحمة وحسن المعاملة.

وتناول المجلس من خلال تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالأسرة مراحل بنائها ورعايتها بدءاً من أسس اختيار الزوجة الصالحة مروراً ببيان الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وأصول التعامل بينهما وصولاً إلى مسؤولية الوالدين في حسن تربية الأبناء وتنشئتهم كما تطرق إلى الهدايات القرآنية في إدارة الخلافات الأسرية ومعالجة أسبابها بالحكمة والعدل والإحسان بما يحفظ الروابط الأسرية ويعزز التفاهم والاستقرار بين أفرادها.

وصاحب المجلس إصدار علمي أعدّه قسم الدراسات العلمية في المنتدى الإسلامي خصيصاً لهذا البرنامج مستمداً مادته التفسيرية من كتاب «زاد المسير في علم التفسير» للإمام ابن الجوزي ليكون معيناً للمشاركين على فهم الآيات التي يتناولها المجلس ومرجعاً تفسيرياً في موضوع الأسرة وإضافة علمية تثري المكتبة الأسرية وتتيح الانتفاع بمضامين المجلس بعد اختتامه.

ويؤكد المنتدى الإسلامي من خلال هذه المبادرة حرصه على مواصلة دوره العلمي والمجتمعي وتقديم برامج تجمع بين أصالة المعرفة الشرعية واحتياجات الأسرة المعاصرة بما يتوافق مع مستهدفات عام الأسرة وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها وترسيخ مكانتها أساساً في بناء المجتمع.