"التميت باور سليوشن" تعلن شراكة للاستثمار والتطوير في إفريقيا

الشارقة في 25 أكتوبر/ وام / أعلنت المجموعة الإماراتية "التميت باور سليوشن" العالمية التى تتخذ من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مقرا لها ومجموعة "ترست جلوبل" ومقرها دبي ومجموعة "أطلس كابيتال ديفلوبمنت" الأفريقية عن شراكة إستراتيجي للاستثمار والتطوير في قارة إفريقيا.

وتشمل القطاعات المستهدفة الطاقة وتوليد الكهرباء والتعدين والثروات المعدنية والصناعة والمقاولات والانشاءات والبنية التحتية والمياه ومعالجتها والصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والمشاريع التنموية.

وقال الدكتور خالد النابلسي الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة "التميت باور سليوشن" إن هذه الشراكة تجمع خبرات وقدرات وعلاقات دولية وإفريقية بهدف بناء استثمارات حقيقية ومستدامة ورؤيتنا واضحة وهي الاستثمار في إفريقيا بمشاريع تصنع قيمة حقيقية فى الطاقة والصناعة والتعدين والمقاولات والبنية التحتية وتنقل التكنولوجيا والمعرفة وخلق فرص للعمل فالخبرة التي اكتسبناها في بيئة الأعمال الإماراتية تشكل قاعدة قوية لبناء هذه الشراكات.

وقال الدكتور علي الدكروري الخبير الدولي والرئيس التنفيذي لمجموعة تراست جلوبال : تجمع هذه الشراكة بين رأس المال والخبرة الصناعية والهندسية والاستشارات الإستراتيجية والعلاقات الدولية والمعرفة بالأسواق الأفريقية بما يمنحنا القدرة على الانتقال من تحديد الفرص إلى تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو والاستدامة.

وأشار إلى أن وجود تراست جلوبال في دبي يوفر قاعدة مهمة لبناء العلاقات مع المستثمرين والمؤسسات والشركاء الدوليين وربطها بالفرص الاستثمارية في إفريقيا وبناء شراكات طويلة الأمد تعزز جسور التعاون الاقتصادى والاستثماري بين دولة الامارات والقارة الافريقية.