منتدى إيسيسكو بالشارقة 2026 يناقش مستقبل الأسرة وحلول تعزيز استقرارها

الشارقة في 25 أكتوبر/ وام / يجمع منتدى الإيسيسكو الإقليمي للأسرة 2026 الذي ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في الشارقة يومي 28 و29 من أكتوبر الحالي تحت شعار "الأسرة.. توازن يصنع المستقبل" نخبة من صناع القرار والخبراء والأكاديميين والباحثين وممثلي المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب الإعلاميين والشباب والأسر في منصة إقليمية للحوار وتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأسرة في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية المتسارعة.

ويستضيف المنتدى مجموعة من الشخصيات ذوي الخبرات الإقليمية والدولية من أبرزها سعادة سالم عمر سالم المدير الإقليمي للإيسيسكو بالشارقة وسعادة عبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأسرة والطفل والدكتور مصطفى علي الأمين العام للشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال ومدير منظمة أريغاتو الدولية في نيروبي بكينيا وعدنان الفارسي مدير عام المديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة والدكتور فراس حبّال رئيس مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث والدكتورة هدى الخزيمي نائبة العميد المشاركة لترجمة الأبحاث والابتكار وريادة الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي والدكتور خالد النعمة من اللجنة الوطنية القطرية.

كما يشارك في أعمال المنتدى الدكتور رماتا المامي امباي مدير قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بمنظمة الإيسيسكو وسعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل وخديجة موسى العلاوين مديرة الاتصال والإعلام في المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب عدد من المسؤولين في قطاع التنمية الأسرية والطفولة بالدولة.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة واستكشاف حلول عملية ومبتكرة تعزز استقرارها وجودة حياتها وترسخ دورها في بناء مجتمعات متماسكة ومستدامة من خلال خمسة محاور رئيسية تتناول الأسرة في ظل التحول الرقمي واستشراف المستقبل والهوية الوطنية والقيم الثقافية وجودة الحياة الأسرية والرفاه المجتمعي والأسرة شريكاً في التنمية والاستدامة والتعليم والمعرفة وبناء القدرات للمستقبل.

ويتضمن البرنامج أوراقاً علمية متخصصة تربط نتائج البحوث بالتطبيقات المجتمعية من بينها ورقة بعنوان "المرأة في قلب التوازن الأسري - ماذا تقول الأبحاث وكيف تتحول المعرفة إلى أثر" وورقة حول الاتجاهات العالمية الحديثة في الدراسات الأسرية إلى جانب دراسة ميدانية تتناول شبكات التواصل الاجتماعي والتوجهات القيمية لدى الشباب في مجتمع الإمارات.

ويشمل المنتدى ورش عمل تطبيقية وتفاعلية أبرزها "رحلة بناء الأسرة المتوازنة من الوعي الذاتي إلى جودة الحياة الأسرية" وورشة "دعم التربية الوالدية في مرحلة الطفولة المبكرة" إلى جانب ورشة "استوديو العائلة الذكي: اصنعوا قصة كرتونية بالذكاء الاصطناعي" بهدف توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الإبداع والتفاعل الأسري وورشة "بطارية العائلة على 20%: كيف نعيد شحن البيت" وتتناول سبل تجديد التواصل الإيجابي والتوازن داخل الأسرة.

ويحظى المنتدى بشراكات مؤسسية واسعة تدعم تكامل الجهود في قضايا الأسرة والتنمية المجتمعية حيث تضم فئة شركاء التنمية المجتمعية كلاً من وزارة الأسرة ومجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ومؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

وتضم فئة شركاء التعاون الدولي منظمة التعاون الإسلامي والشبكة العالمية للأديان من أجل الأطفال فيما تشمل فئة شركاء البحث العلمي جامعة الشارقة وجامعة الذيد وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات ومدينة الشارقة للإعلام "شمس" وتشارك هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون شريكاً إعلامياً فيما تضم فئة شركاء الاستدامة والأمن الغذائي دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وشركة تدوير لمعالجة النفايات.