وزير التجارة الخارجية البنيني: "الشراكة الاقتصادية الشاملة" تنقل العلاقات مع الإمارات إلى آفاق جديدة

أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام / أكد معالي أولوشيغون أجادي بكاري، الوزير المكلف بالسياحة والتجارة الخارجية والاستثمار والصناعة في جمهورية بنين، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده ودولة الإمارات اليوم يمثل محطة مهمة للبلدين، ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز علاقاتهما التجارية والاستثمارية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد نمواً يتجاوز 30% على أساس سنوي، مؤكداً أن الاتفاقية ستنقل هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة من خلال فتح الأسواق بين الإمارات وبنين.

وأشار إلى أن الإمارات ستتمكن عبر بنين من الوصول إلى أسواق غرب أفريقيا، التي تضم نحو 400 مليون نسمة، فيما ستتمكن المنتجات البنينية أيضاً من الوصول إلى السوق الإماراتية.

وأضاف أن بنين تُعد أكبر منتج للقطن في أفريقيا، بإنتاج يتجاوز مليون طن سنوياً، ولديها طموحات كبيرة في قطاع المنسوجات، إلى جانب إنتاج الكاجو والشيا والعديد من أنواع الفواكه، موضحاً أن بلاده تسعى من خلال الاتفاقية إلى التصدير إلى الإمارات، ومنها إلى جميع دول مجلس التعاون.

وأضاف أن بلاده تتطلع، في المقابل، إلى استيراد الآلات والسلع المختلفة من الإمارات، لتلبية الطلب في بنين وفي منطقة غرب أفريقيا بأكملها.

وأكد أن الاستثمارات التي ستجلبها الاتفاقية من الإمارات تمثل أحد أهم جوانبها بالنسبة إلى بلاده، مشيراً إلى أن بنين تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن ناتجها المحلي الإجمالي حقق نمواً تجاوز 8% العام الماضي، فيما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو يتجاوز 7.5% مستقبلاً.

وأكد معالي أولوشيغون أجادي بكاري، أن طموح بلاده يتمثل في أن تكون شريكاً للإمارات في الوصول إلى أفريقيا وما وراءها، وفي المقابل أن نتمكن ويتمكن رجال الأعمال لدينا، من الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون وما وراءها عبر الإمارات.