شرطة الشَّارقة تستعرض تجربتها في تتبّع العملات المشفّرة بمؤتمر "سانس" الدولي

الشارقة في 25 أكتوبر/ وام / استعرضت القيادة العامَّة لِشرطة الشَّارقة تجربتها في تتبّع العملات المُشفّرة المسروقة واسترداد الأصول خلال مشاركتها في مؤتمر "سانس للأدلة الجنائيَّة الرَّقميَّة والاستجابة للحوادث 2026" الذي عُقد في مدينة أرلينغتون بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكيَّة.

ومثّل القيادة في المؤتمر الملازم أول عبدالله جمال الشَّامسي والملازم أول أحمد طارق المراشدة من مديرية التَّحريات والتَّحقيقات الجنائيَّة وقدّما ورقةَ عملٍ بعنوان "من الهندسة الاجتماعيَّة إلى استرداد الأصول: تحقيق واقعيّ عابر للحدود في سرقة العملات المُشفّرة".

وسلّطت الورقة الضَّوء على تحقيقٍ في قضية سرقة عملات مُشفّرة مبيّنةً دور الأدلة الرَّقميَّة وتحليل معاملات البلوك تشين في تتبّع الأصول المسروقة واستردادها وتقديم الأدلة التي أسهمت في صدور حكم بالإدانة.

وتناولت مسار التَّحقيق منذ كشف أساليب الهندسة الاجتماعيَّة والتَّصيُّد الإلكترونيّ مرورًا بفحص الأدلة الرَّقميَّة وتتبّع التَّحويلات المالية وصولًا إلى التَّعاون الدُّوليّ والتَّنسيق القانونيّ لِدعم الإجراءات القضائيَّة.

وتُبرز هذه المشاركة كفاءة كوادر شرطة الشَّارقة وقدرتها على توظيف التِّقنيات المتخصِّصة في مواجهة الجرائم الرَّقميَّة المُستحدثة وتُعزِّز إسهامها في تبادل الخبرات والمُمارسات مع المجتمع الدُّوليّ لمكافحة.