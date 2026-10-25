نادي أبوظبي للصقارين يقدم تجارب تراثية تفاعلية في مهرجان الحرف التقليدية

أبوظبي في 25 أكتوبر/ وام / يشارك نادي أبوظبي للصقارين في فعاليات النسخة الثانية عشرة من "مهرجان الحرف والصناعات التقليدية 2026"، المقام حاليا في "سوق القطارة" بمدينة العين حتى 11 نوفمبر المقبل.

وأكد النادي في بيان له اليوم أن المشاركة الثانية في المهرجان تتضمن ورشة صقار أبوظبي، وعروض الصقور، وتجارب تفاعلية، وأنشطة تعريفية عن النادي، ودوره في المحافظة على الإرث العريق للصقارة، وضمان استدامته للأجيال المقبلة، وسط إقبال كبير على الفعاليات من زوار المهرجان.

وقال سلطان المحمود مدير نادي أبوظبي للصقارين، إن الهدف من المشاركة هو تعزيز دور النادي المجتمعي، والتعريف برياضة الصيد بالصقور، ومشاركة التراث الإماراتي الأصيل مع الجمهور المحلي والعالمي.

وأضاف أن هذه الأنشطة تتيح للزوار الاقتراب من تفاصيل هذا التراث العريق، والتعرّف إلى أدواته ومهاراته وقيمه، بأسلوب تفاعلي يناسب مختلف الأعمار، خصوصا الشباب والأطفال، مشيرا إلى أن النادي يحرص على تقديم التراث الوطني بطريقة جاذبة تسهم في وصوله إلى الأجيال الجديدة بأسلوب قريب من اهتماماتهم.