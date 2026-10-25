الشارقة للدفاع عن النفس يتصدر فئات بطولة الجودو

الشارقة في 25 أكتوبر/ وام/ فاز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بألقاب جميع فئات المراحل السنية في النسخة الخامسة من بطولة الجودو التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، يوم أمس، في نادي خورفكان، بمشاركة 140 لاعبا مواطنا .

توج الفائزين بالكؤوس والميداليات يوسف الحوسني والوليد بن محمد ممثلا مجلس الشارقة الرياضي بجانب خالد مراد وعبد الله زينل ممثلي نادي خورفكان الرياضي .

وجاءت النتائج في فئة الناشئين :الأول نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والثاني نادي الشارقة والثالث نادي خورفكان وفئة الأشبال الأول الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والثاني نادي الشارقة الرياضي والثالث نادي كلباء أما فئة البراعم جاء في المركز الأول نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والثاني نادي كلباء والثالث نادي خورفكان .