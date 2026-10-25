بوذيب تختتم السباقات التأهيلية للقدرة

أبوظبي في 25 أكتوبر /وام/ اختتمت قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، اليوم، فعالياتها الافتتاحية للموسم الجديد، بإقامة السباقين التأهيليين لمسافتي 40 و80 كيلومتراً، بمشاركة 469 فارساً من الجنسين بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وشهد سباق 80 كيلومتراً مشاركة 178 أكمل منهم 122 جميع مراحله، وتأهلوا للمشاركة في فئات أعلى، فيما لم يتمكن 56 مشاركاً من إكمال السباق.

وفي سباق 40 كيلومتراً، تنافس 291 نجح 209 منهم في إكمال السباق، بينما لم يتمكن 82 مشاركاً من إنهائه.

وكان موسم القدرة والتحمل 2026-2027، قد انطلق أمس، في قرية بوذيب، بتنظيم سباقي العين التأهيليين لمسافتي 100 و120 كيلومتراً، بمشاركة 185 من الفرسان.