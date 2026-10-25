جامعة الدول العربية وأونكتاد يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

القاهرة في 25 أكتوبر/ وام/ وقعت جامعة الدول العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم الدول العربية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

ووقع المذكرة السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، وبيدرو مورينو، نائب الأمين العام للأونكتاد، على هامش منتدى الاستثمار العالمي بالدوحة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أن المذكرة تهدف إلى إطلاق برامج ومبادرات مشتركة، والاستفادة من الخبرات الفنية للأونكتاد لتعزيز قدرة الاقتصادات العربية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

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